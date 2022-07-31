Erzurum haberi! CHP Milletvekilleri: Erzurum'da: 2018'de Bitmesi Gereken Gölet İnşaatında Hiçbir İlerleme Yok

ESRA NUR PERVAN

CHP milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Ahmet Kaya, 2018'de bitirileceği söylenmesine rağmen tabela dışında ilerlemesi olmayan Erzurum'un Aziziye ilçesindeki gölet inşaatını inceledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Ağustos'taki Erzurum ziyareti öncesinde kente gelerek esnafın halkın nabzını tutan CHP milletvekilleri Kaya ve Gaytancıoğlu, vatandaşların çağrıları üzerine Aziziye'deki gölet inşaatı alanına giderek inceleme yaptı.

Milletvekilleri gözlemlerini şu şekilde dile getirdiler:

"BURADAN HİÇ KİMSE GEÇMİYOR MU?"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu: "2018'de bu iş bitmiş olacak denilmiş. 2022 yılındayız ama hala bir icraat yok. Orada bazı kamyonlar var ama işçiler yok, bazı alet ekipmanlar var ama hiçbir çalışma yok. İşin ilginç tarafı da çok işlek bir yer burası. Buradan hiç kimse geçmiyor mu? AKP milletvekilleri, yöneticiler geçmiyor mu? 2018 diye tabela asıyorlar. 2022 yılındayız, yetkilileri göreve davet ediyoruz."

GÖLETİN "G"Sİ DAHİ YOK!"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya: "Geldik gördük ki, orada atıl vaziyette duran bir takım iş makineleri ve dökülmüş betonlar var. Göletin 'g'si dahi yok" dedi. Sözleşme tarihi 2016, iş başlama tarihi 2016, bitiş tarihi 2018. Rakam 19 milyon, o günün parasıyla o kadar bir rakam. Bitiş tarihinin üzerinden 4 yıl geçmiş ama iş bitmemiş, iş yapılmamış. Türkiye niye bu hale geldi? Paramız niye pul oldu? Fiyatlar niye bu kadar yükseliyor? Millet niye geçim derdi çekiyor? İşte sebebi, bu ve buna benzer akılsız yatırımlar, milletin çarçur edilen paraları ve yapılan israflardır."