Erzurum haber | Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'dan velilere çağrı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler tarafından velilerden ek kaynak kitap talep edildiğine ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaygusuz, "Bu yıl Bakanlığımızca derslerde işlenen konuların pekiştirilmesi, uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme eksikliklerinin giderilmesi ve öğrenme süreçlerinin desteklenmesi amacıyla her kademe ve sınıf seviyesinde öğrencilerimize yönelik kaynak kitapları hazırlandı ve Türkiye genelinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan toplam 136 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtıldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı başında Bakanlığımızın İlimize gönderdiği ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilerimizin masalarında yerini aldı. Dönem başında 2. sınıflara 84.703, 3. sınıflara 132.036, 4. sınıflara 141.878, 5. sınıflara 66.634, 6. sınıflara 51.900, 7. sınıflara 50.720, 8. sınıflara 48.836, 9. sınıflara 72.132, 10. sınıflara 49.698, 11. sınıflara 165,973, 12. sınıflara 157.552 olmak üzere toplam 1.022.062 yardımcı kaynak kitap öğrencilerimize ulaştırıldı. Bakanlığımız böylece velilerimizi büyük bir külfetten kurtararak öğrencilerimizin kaynak kitap ihtiyacını gidermiş oldu. Bu vesileyle eğitimizin sorunlarına kalıcı çözümler ürettiği ve kaynak kitap sorununu çözdüğü için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaygusuz: "Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarımızın gelişim düzeylerine, sınıf seviyelerine ve eğitim programlarına uygun bir şekilde hazırlanan yardımcı kaynak kitaplar çocuklarımızın ek kaynak ihtiyacını karşılayacak nitelik ve niceliktedir. Yardımcı kaynak kitaplara ek olarak Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından OGM Materyal platformu oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz dijital ortamda etkileşimli ders kitaplarına, çalışma yapraklarına, kazanım değerlendirme sorularına, ders anlatım sunularına, 3B modellere ve zengin bir eğitim içeriğine erişebilir ve ücretsiz bir şekilde bu platformu kullanabilirler. Bu nedenle velilerimizin ek kaynak kitap almasına artık gerek kalmamıştır. Bizim velilerimizden böyle bir talebimiz de yoktur. Öğretmenlerimizden de öğrencilerimizi ve velilerimizi ek kaynak kitap alınması hususunda yönlendirmemelerini rica ediyorum" sözleriyle ek kaynak kitap talebi konusuna açıklık getirdi.

Kaygusuz; Erzurum'da eğitimin çıtasını yükselttiklerini, bunu da Milli Eğitim Bakanlığının kendilerine sunduğu imkanları adil ve uygun bir şekilde kullanarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca eğitimin birçok bileşeni bulunduğunu, öğrencilerin başarılı olmasında veli desteğinin çok önemli olduğunu ifade ederek velilere çocuklarıyla bire bir ilgilenmeleri ve çocuklarının öğretmenleriyle işbirliği yapmaları çağrısında da bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz; bu vesile ile de 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı'nın öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve yöneticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi. - ERZURUM