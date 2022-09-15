Erzurum haber: Aşkale'de İlköğretim Haftası etkinliği

2022-2023 Eğitim öğretim yılı İlköğretim haftası Aşkale'de düzenlenen program ile kutlandı.

Aşkale Hakkı Pınar İlköğretim Okulunun hazırladığı program, Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şeyda Mızrak, Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar, Siyasi parti temsilcileri daire amirleri, öğrenci ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar bir konuşma yaptı.

Çınar, "Eğitim Bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç bir memleket meselesidir Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk milli eğitiminin temel amaçlarından biri olan Fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesillerin dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir" dedi.

Programda öğrenciler şiir okudular, gösteriler yaptılar.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde hazırlanan resim sergisinin gezilmesi sonrası program sona erdi. - ERZURUM