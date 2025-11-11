Haberler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, Palandöken Spor Kampüsü'ndeki Yenilikleri Tanıttı

Güncelleme:
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet ve ilçe müdürlerine Palandöken Spor Kampüsü'ndeki buz salonları ile curling salonundaki yenilikleri tanıttı. Yapılan yatırımların kentin sporuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hizmet, şube ve ilçe müdürlerine Palandöken Spor Kampüsü ile Curling Salonunda yapılan yenilikleri gezdirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kurumda görev yapan hizmet, şube ve merkez ilçelerde görev yapan ilçe müdürlerine buz salonları ile curling salonunu gezdirerek yaptıkları antrenman salonlarını ve gerçekleştirdikleri yenilikleri yerinde görmelerini sağladı. Çakmur, buz salonları ile curling salonunda yaptıkları antrenman salonlarının kentin sporunun gelişimine daha büyük katkılar sağlayacağını belirterek, bu projelerin gerçekleşmesinde emeği olan hizmet, şube ve ilçe müdürlerine teşekkür etti.

Ekip ruhu ile bunları başarıyoruz

Palandöken Spor Kampüsünde bulunan 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılan İbrahim Selamet Taekwondo-Karate Antrenman Salonu ile Dursun Düzgün Judo Antrenman Salonu, sporcu dinlenme alanları, kitap okuma salonları, oyun alanı, soyunma odalarının yanı sıra, 500'lük buz salonunda yapılan Okçuluk, kick boks ve cimnastik antrenman salonlarını gezen hizmet, ilçe ve şube müdürlerine yapılan yenilikleri anlatan Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Tüm bunları birlikte başardık. Daha çok yapacak yatırımımız ve hizmetlerimiz olacak. Erzurum ve Türk sporu için gençlerimiz için durmak yok yola devam" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
