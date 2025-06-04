Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs Alındı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne Yeni Minibüs Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik Spor Kulübü, sporcularının daha güvenli ve konforlu bir şekilde müsabakalara katılması için yeni bir minibüs aldı. Araç, gönüllü bağışçılardan elde edilen gelirle temin edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün sporcularının daha güvenli ve daha rahat ortamda müsabakalara gitmesi için minibüs alındı.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü olan Erzurum Gençlik Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Dönmez ve Yönetimi tarafından gönüllü bağışçılardan elde edilen gelirle kulübün hizmetlerine sunulmak için yeni bir minibüs alındı. Erzurum GSİM'nin bünyesinde hizmet veren Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcuları ve kafileleri artık üstün teknoloji ile üretilen modern araçla müsabakalara gidecek. Sporculara daha rahat ve konforlu bir şekilde sporculara hizmet verecek olan yeni araç Erzurum'a getirildi.

Anahtar teslim töreni düzenlendi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yeni araç için anahtar teslim töreni düzenlendi. Adeta gelin gibi süslenen ve Türk Bayrakları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın logoları ile bezenen araç görücüye çıktı. Mavi-beyazlı kulübü hizmet vermesi amacıyla alınan minibüs için anahtar teslim töreni düzenlenirken İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ile kulüp yönetimi bir hayli mutlu ve heyecanlı gözüktü. Anahtar tesliminde gözlerinden mutluluk okunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yeni aracın Gençlik Spor Kulübümüze hayırlı olması temennisinde bulundu. Bağış konusunda aslan payının kurumda görev yapan antrenörlere ait olduğunu belirten Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Dönmez, "Bize destek olan İl Müdürümüze, ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllük esasına göre yapılan bağışlarla Erzurum Sporuna kazandırdığımız araçla sporcularımız, kafilelerimiz il dışındaki yarışlara ve müsabakalara katılacaklar. Tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kulüp yönetimimizi kutluyorum. Spor Kulübümüze böylesi bir araç kazandırdığımız için gerçekten çok kutluyuz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Termometreler bakın kaç dereceleri görecek
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi

Papara kullananlar dikkat! Bakiyeler bloke edildi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.