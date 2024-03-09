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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Musa Çakır Seçildi

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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulda Musa Çakır, 26 üyenin oyunu alarak EGC'nin yeni başkanı seçildi.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanlığına Musa Çakır seçildi.

EGC merkezinde yapılan olağanüstü genel kurulda divan başkanlığını Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca yaptı. 45 üyenin oy kullandığı genel kurulda Musa Çakır 26 üyenin oyunu alarak EGC'nin yeni başkanı oldu. Genel kurulda diğer aday Vedat Refayeli ise 19 oy aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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