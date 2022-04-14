Erzurum Eymen bebek için seferber oldu

ERZURUM (İHA) - Erzurum Şehir Hastanesinde yatmakta olan Erzurum'un ilk Sma Tip1 hastası Muhammed Eymen Kaya bebeğin ailesi, gen tedavisi için gerekli olan parayı toparlayabilmek için yardım kampanyası başlattı.

Muhammed Eymen bebek için oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen kampanyaya ünlü isimler katılarak desteklerini belirttiler.

Muhammed Eymen bebek için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaları için öncelikle Erzurumlulara seslenen aile, Erzurumlu siyasilere, bürokratlara ve iş adamlarına yardım çağrısında bulundu.

Bağış için oluşturulan İBAN Hesapları şöyle;

T.C. Ziraat Bankası

Özlem Kaya

TR65 0001 0001 1260 9726 96 5001

Yurtdışı Bağış

NL24 BUNQ 2068 7308 55

ALICI: SMA KIDS - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel