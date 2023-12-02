Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Kaymakamlık Sınavı Öncesi Gürültü Uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan Kaymakamlık sınavı öncesi gürültü uyarısı yapıldı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2023 Kaymakamlık) 03 Aralık 2023 Pazar günü Saat 10.15'te tek oturum halinde yapılacağı bildirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin de son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olmaktadır. Bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb. gibi nedenlerle gürültü oluşumunun yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca sınava girecek olan adayların yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb. takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazlar ile sınav binasına girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi. - ERZURUM