Üye Girişi
Haberler

Erzurum, EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti ilan edilmesiyle birlikte hazırlık süreci başladı. Seminerler ve etkinliklerle hizmet sektörü donatılıyor.

"EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti" olarak ilan edilen Erzurum'da hazırlık süreci devam ediyor.

Erzurum'da bulunan tüm otel, lokanta, cafe, restoran, kuyumcular, Taşhan esnafı, şarküteriler, taksiciler, otobüsçüler, minibüsçüler, kaymakamlıkların görevlendirdiği ilçe tanıtım uzmanları ve diğer hizmet sektörü çalışanlarına, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi hocaları tarafından hafta boyunca bir çok seminer verildi. Seminerlere EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turgut Göğebakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ceren Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Çakmur katıldı.

Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "Erzurum EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti" olarak seçilmişti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ; Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oluşuyor. 2025 yılı içerisinde Erzurum'da yapılması düşünülen birçok etkinlik, uluslararası oyunlar, Palandöken Ekonomik Formu, Gastronomi Fuarları vb. gibi faaliyetlerde hizmet sektörünün donatımlı hale getirilmesi, seviyenin yükseltilmesi ve başarının sağlanması kentin tanıtımı için büyük önem taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz ekibe veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title