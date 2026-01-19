Erzurum'da siyah ile beyazın buluşması

Erzurum'da öğrenim hayatlarına devam eden ve hayatlarında ilk kez kar yağışını gören Afrikalı öğrenciler hayretlerini gizleyemediler.

Soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da kar ve kış tüm etkisiyle devam ediyor. Erzurumluların alışık olduğu soğuk ve kar, kimileri için hayatlarında ilk kez yaşadıkları bir deneyim anlamına geliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim hayatlarını sürdüren ve Afrika kıtasından gelen öğrenciler adeta siyah ile beyazın buluşmasını yaşatıyor.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelerek Erzurum'da üniversite eğitimi gören gençler, sıcak bir iklimden yılın önemli bir kısmı soğuk ve kar ile geçen Erzurum ile ilgili hem memnuniyet hem de şikayetlerini paylaştılar. Onlara göre kış güzel ama soğuk sıkıntılı. - ERZURUM