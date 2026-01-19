Haberler

Erzurum'da siyah ile beyazın buluşması

Erzurum'da siyah ile beyazın buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, hayatlarında ilk kez kar yağışıyla karşılaşıp, hem güzelliklerini hem de soğukla ilgili şikayetlerini dile getirdiler.

Erzurum'da öğrenim hayatlarına devam eden ve hayatlarında ilk kez kar yağışını gören Afrikalı öğrenciler hayretlerini gizleyemediler.

Soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da kar ve kış tüm etkisiyle devam ediyor. Erzurumluların alışık olduğu soğuk ve kar, kimileri için hayatlarında ilk kez yaşadıkları bir deneyim anlamına geliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim hayatlarını sürdüren ve Afrika kıtasından gelen öğrenciler adeta siyah ile beyazın buluşmasını yaşatıyor.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelerek Erzurum'da üniversite eğitimi gören gençler, sıcak bir iklimden yılın önemli bir kısmı soğuk ve kar ile geçen Erzurum ile ilgili hem memnuniyet hem de şikayetlerini paylaştılar. Onlara göre kış güzel ama soğuk sıkıntılı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma

Kan donduran iddia! Ateşkes sonrası hemen düğmeye basıldı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum