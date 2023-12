Erzurum'da yürekler Gazze için bir oldu

İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği insanlık dışı saldırıları ve vahşeti protesto etmek için Erzurum'da binlerce vatandaş yürüyüş yaptı, slogan attı ve zulmün bitmesi için hep birlikte dua etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen protesto yürüyüşü ve sonrasında yapılan mitingde İsrail'e yönelik tepkiler yükseldi ve Müslümanların özellikle Gazze'de süren katliama karşı daha fazla seslerinin yükselmesi gerektiği dile getirildi. Erzurum'da öğle namazı sonrası Saray Bosna Caddesi Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar belirlenen güzergahtan tekbir getirerek, İsrail'i protesto eden sloganlar atarak İstasyon Meydanı'nda kadar yürüdü. Soğuk havaya rağmen binlerce çocuk, genç ve yaşlı etkinliğe iştirak etti.

İstasyon Meydanı'nda Kuran- Kerin tilaveti sonrası Erzurum Sivil Toplum Platformu adına konuşan Abdülkadir Kavaz, on yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdığını belirterek, "Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte, 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. ve ne hazindir ki askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük güçlere sahip olan İslam ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlar" dedi.

Bütün İslam ülkeleri ve halklarının bir araya gelip tepkisini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Kavaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Konuşmadan sonra alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte dua ettiler ve Gazze'nin bir an önce zulümden kurtulması için çağrıda bulundu. - ERZURUM