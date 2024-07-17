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Erzurum'da Yoğun Yağışlar ve Sel Felaketleri Endişe Yaratıyor

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Erzurum'da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve beraberinde gelen sel felaketleri korkutuyor. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde, Erzurum ve ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketlerinin değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sel bölgelerinde son durum değerlendirmesi ve müdahalede bulunan ilgili kurumların koordinasyonu görüşüldü.

Erzurum'da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve beraberinde gelen sel felaketleri korkutuyor.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde, Erzurum ve ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketlerinin değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sel bölgelerinde son durum değerlendirmesi ve müdahalede bulunan ilgili kurumların koordinasyonu görüşüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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