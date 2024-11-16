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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: Sokaklar Beyaza Büründü

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı: Sokaklar Beyaza Büründü
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Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Uzmanlar, 3 gün sürecek kar yağışı ve soğuk havaya karşı vatandaşları uyarırken, kış lastiği kullanmaları gerektiği konusunda ikazda bulundu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüyen kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da artmaya başladı. Erzurum genelinde yer yer 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar özellikle kış lastik konusunda ikazda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşların, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önerilirken, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bu arada Erzurum şehir merkezinde özellikle kar yağışı sonrası sokaklara ve caddelere çıkarak eğlendikleri, kar topu oynadıkları görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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