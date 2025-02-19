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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat 2025'te eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Erzurum Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İlimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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