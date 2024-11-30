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Erzurum'da Yoğun Kar ve Buzlu Kaldırımlar Sorunu

Erzurum'da Yoğun Kar ve Buzlu Kaldırımlar Sorunu
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Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle kaldırımlar buz pistine döndü. Yayalar yürümekte zorluk çekerken, uzmanlar buzlu zeminlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesinin ardından kaldırımlar adeta buz pistine döndü.

Erzurum'da yoğun kar yağışının etkisiyle oluşan araç trafiğinin yanı sıra yayalar da kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Özellikle ellerinde cep telefonu ile yürüyen yayalar, kaldırımlarda art arda düşerken uzmanlar buzlu zeminlerde yürürken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Zaman zaman düşen yayaların gülümsettiği görüntülere ilişkin, buzlu kaldırımlarda yürürken cep telefonu ile uğraşılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, zemine taban ağırlıklı basılması gerektiğini ifade ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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