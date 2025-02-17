Erzurum'da Yeni Göreve Başlayan Personele Oryantasyon Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimi koordinesinde bir hafta sürecek "Göreve Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi" programı başladı.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürü Hasan Aykut, hizmet modelleri ve programla ilgili bilgi verdi.

Aykut, göreve bir yıl içinde başlayan 94 personele bir hafta boyunca farklı başlıklar altında eğitim verileceğini ifade etti. Aykut, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, toplumun en hassas kesimlerine hizmet eden, onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan büyük bir sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu unutmamalıyız. Toplumun tüm dezavantajlı kesimlerine destek sunmak, onların hayatlarına dokunmak ve refahlarını artırmak için buradayız. Bu misyon doğrultusunda sizlerin özverisi, insan sevgisi ve çalışma azmi büyük bir önem taşıyor. Yeni bir göreve başlamak her zaman heyecan vericidir. Ancak bu heyecanın yanı sıra, sorumluluk bilinciyle hareket etmek, işimizi en iyi şekilde yapmak ve insan odaklı bir yaklaşımla hizmet sunmak temel prensiplerimiz olmalıdır. Unutmayalım ki, burada yaptığımız her işin bir insan hayatına, bir ailenin geleceğine doğrudan etkisi vardır. Oryantasyon süreci, sadece kurumsal yapıyı ve işleyişi öğrenmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda bir aileye dahil olma, kurumsal kültürü benimseme ve birlikte daha güçlü bir şekilde hizmet etme sürecidir. Hepimiz biliyoruz ki, iyi bir ekip çalışması olmadan, güçlü bir sosyal hizmet sunumu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu süreçte sizlere düşen en önemli görev, hizmet verdiğimiz bireyleri empatiyle anlamak, toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde olmak ve görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeye odaklanmaktır. Unutmayın ki, burada yürüttüğümüz çalışmalar sadece bir meslek değil, aynı zamanda insan hayatına doğrudan dokunan ve topluma değer katan kutsal bir hizmettir. Sizlerin azmi, kararlılığı ve emeğiyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inancım tamdır. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum"

Konuşmaların ardından personele yönelik eğitim programı başladı. - ERZURUM