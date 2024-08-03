Erzurum'da Yem ve Gıda İşletmelerine Denetimler Yapıldı
Erzurum'da son bir ay içerisinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 253 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere 73 bin 143 TL tutarında cezai işlem uygulandı.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik son bir ay içerisinde 253 denetim gerçekleştirildi.
26 Temmuz- 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında; yapılan 253 işyerine yönelik gerçekleştirilen denetimde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 73 bin 143 TL tutarında cezai işlem uygulandı.
Denetimler çerçevesinde analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alındı. Yapılan açıklamada, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 15 başvurun de değerlendirildiği belirtildi. - ERZURUM