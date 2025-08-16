Erzurum'da Yangın Önlemleri ve Etkinlik İzinleri Belirlendi

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, il genelinde yerleşim alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin izin verilen zaman dilimleri ile orman yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında yeni kararlar alındı.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Karara göre, Kapalı alanlar ile açık havada gerçekleştirilen ve çevresel gürültüye neden olan etkinlikler 10.00 - 23.00 saatleri arasında yapılabilecek. Havai fişek kullanımı 20.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Madenlerde, taş ocaklarında ve diğer alanlarda patlatma faaliyetleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yapılabilecek. Müzik yayını yapan işyerlerinin açık havada bulunan bölümlerinde müzik yayını en geç saat 23.00'te sona erecek. Havai fişek kullanımı için ise zaman ve mekan bildirilerek mahallin mülki amirliğinden izin alınması zorunlu olacak" İfadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca mesire alanlarında, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde yapılan etkinliklerde dikkatli olunması büyük önem taşıdığı belirtilerek, "Yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle yangın riski yükselmektedir. Bu nedenle havai fişek gibi yangın riski yüksek malzemelerin kullanımı ormanlık alanlar ve çevresinde kesinlikle yasaktır" denildi. - ERZURUM