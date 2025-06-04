Erzurum'da Yakalanan Şahıs Sayısı 136'ya Ulaştı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; toplam 136 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda ifadeye yönelik aranan117, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 14, 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 5 şahıs, olmak üzere toplam 136 şahsın yakalandığı belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM