Erzurum'da Vergi Rekortmenleri Açıklandı: Aras Elektrik İlk 5'e Girdi

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı, şehirdeki vergi rekortmenlerini açıkladı. Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, ilk 5'e girdi.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı 2022 vergilendirme dönemine ilişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanlarına göre kentte en yüksek vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellefi açıkladı.

Erzurum'da en çok vergi beyan eden mükellefler arasında şirketler, iş insanları ve kişisel mükellefler yer aldı. Vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek ekonomiye katkı sağlayan mükellefler topluma da örnek oldu.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren Aras Elektik Dağıtım A.Ş. 15 milyon 753 bin 991,12 TL ile ilk 5'e girdi. - ERZURUM