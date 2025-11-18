Erzurum'da Umre Hazırlık Kursu Düzenlendi

Erzurum İl Müftülüğü tarafından mübarek topraklara gidecek olan umreciler için "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzurum'dan mübarek topraklara gidecek olan umreciler "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" ile bilgilendirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde umre ibadetinin önemine değinen İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "Rabbbim mübarek yolculuğunuzu şimdiden makbul eylesin. Bu kutlu yolculukta umrenizi sizlere kolay eylesin. Sizler Rahman'ın misafirleri olmaya gidiyorsunuz. Çıktığınız bu yolculukta dilinizden duanızı ve zikrinizi eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'nın "Uygulamalı Umre İbadeti" ve "Umre Organizasyonlarında Hizmetler" ve Şube Müdürü Yüksek Oğuz'un "Umrenin Hikmeti ve Sembollerin Anlamı" dersleriyle sona erdi. - ERZURUM