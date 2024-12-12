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Erzurum'da Ücretsiz Gebe Bilgilendirme Sınıfları Açıldı

Erzurum'da Ücretsiz Gebe Bilgilendirme Sınıfları Açıldı
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı, anne adaylarının gebelik, doğum ve sonrası süreçlerinde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Erzurum'da hizmete girdi. Sınıflar, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz sunuluyor.

Erzurum'da hizmete giren gebe bilgilendirme sınıfları; sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında anne adaylarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı yürütüyor. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'de gebe bilgilendirme sınıfları ve okullarıyla bu doğrultuda çalışmalar yapıyor.

Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ceylanoğlu Sağlıklı Hayat Merkezindeki gebe bilgilendirme sınıfının açılışı, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir tarafından gerçekleştirildi. Bedir açılışta yaptığı konuşmasında, "Değerli anne adaylarımızı sağlıklı bir gebelik geçirmeleri ve bebeklerini sağlıkla dünyaya getirebilmeleri için gebe bilgilendirme sınıflarımıza bekliyoruz." dedi.

Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezindeki gebe bilgilendirme sınıfına katılan anne adaylarından Elif Dedeoğlu Akdağ, ilk doğumunun sezaryenle gerçekleştiğini ancak bu eğitimler sayesinde ikinci doğumunu normal yolla gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Akdağ, bu sınıflarda edindiği bilgilerle doğum öncesi ve doğum sonrası süreçlerde hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı hakkında bilinçlendiğini, anne sütünün önemini daha iyi anladığını, gebelikte karşılaştığı sorunlarla nasıl baş edeceğini öğrendiğini ve normal doğuma olan inancının arttığını belirtti.

Gebe bilgilendirme sınıfları; sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz hizmet veriyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen anne adayları, aile hekimleriyle iletişime geçerek sınıflara katılabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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