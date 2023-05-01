Erzurum'da trafiğe kayıtlı 20 bin 939 traktör var

TÜİK'in Mart 2023 verilerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam 26 milyon 937 bin 791 araç bulunuyor.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,7'sini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,9'unu motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Erzurum'da ise trafiğe kayıtlı toplam 126 bin 999 araç tespit edildi. Bu araçlardan; 63 bin 539'u otomobil, 2 bin 456'si minibüs, bin 201 otobüs, 28 bin 4'ü kamyonet, 5 bin 999'ü kamyon, 3 bin 797'ü motosiklet, 734'ü özel amaçlı araç ve 20 bin 939'ü traktör olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında Erzurum'da 4 bin 623 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde; 3 bin sekiz adet ile otomobil ilk sırada yer alırken bin 109 adet ile kamyonet ve 239 adet ile traktör geliyor. Türkiye'de aynı dönemde toplam 1 milyon 66 bin 442 adet taşıtın devri gerçekleşti. Mart ayında 81 il içinde; en çok araç devri İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Erzurum ise; Mart 2023 döneminde Türkiye'de araç devir istatistiğinde 43'üncü sırada yer aldı. - ERZURUM