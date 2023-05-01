Erzurum'da trafiğe kayıtlı 20 bin 939 traktör var
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TÜİK'in Mart 2023 verilerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam 26 milyon 937 bin 791 araç bulunuyor.
TÜİK'in Mart 2023 verilerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam 26 milyon 937 bin 791 araç bulunuyor.
Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,7'sini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,9'unu motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Erzurum'da ise trafiğe kayıtlı toplam 126 bin 999 araç tespit edildi. Bu araçlardan; 63 bin 539'u otomobil, 2 bin 456'si minibüs, bin 201 otobüs, 28 bin 4'ü kamyonet, 5 bin 999'ü kamyon, 3 bin 797'ü motosiklet, 734'ü özel amaçlı araç ve 20 bin 939'ü traktör olarak kayıtlara geçti.
Mart ayında Erzurum'da 4 bin 623 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde; 3 bin sekiz adet ile otomobil ilk sırada yer alırken bin 109 adet ile kamyonet ve 239 adet ile traktör geliyor. Türkiye'de aynı dönemde toplam 1 milyon 66 bin 442 adet taşıtın devri gerçekleşti. Mart ayında 81 il içinde; en çok araç devri İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Erzurum ise; Mart 2023 döneminde Türkiye'de araç devir istatistiğinde 43'üncü sırada yer aldı. - ERZURUM