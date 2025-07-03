Erzurum'da Temmuzda Soba Yakıldı

Erzurum'da bir esnaf, temmuz ayında yaşanan soğuk nedeniyle soba yaktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle bir iş yerinde soba yakıldı. Sobanın etrafında arkadaşıyla ısınan Abdülcelil Taş, " Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler yoğun sıcaktan yakınırken, bizler de üşümekten korunmak için soba yakıyoruz. Ama olsun Erzurum böyle de güzel" dedi. - ERZURUM