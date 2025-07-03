Erzurum'da Temmuzda Soba Yakıldı

Erzurum'da Temmuzda Soba Yakıldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde temmuz ayında etkili olan soğuk hava nedeniyle bir esnaf soba yakmak zorunda kaldı. Abdülcelil Taş, Akdeniz'deki sıcak havayı esprili bir dille değerlendirerek Erzurum'un güzelliklerine vurgu yaptı.

Erzurum'da bir esnaf, temmuz ayında yaşanan soğuk nedeniyle soba yaktı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk nedeniyle bir iş yerinde soba yakıldı. Sobanın etrafında arkadaşıyla ısınan Abdülcelil Taş, " Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler yoğun sıcaktan yakınırken, bizler de üşümekten korunmak için soba yakıyoruz. Ama olsun Erzurum böyle de güzel" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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