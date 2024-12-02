Erzurum'da Tarihi Tabyalar İçin Alan Başkanlığı Projesi

Erzurum'da bulunan 23 tabya ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkatleri bu tarihi yapılara çeken Vali Mustafa Çiftçi, girişimlerin sürdürülebilir ve kurumsal bir yapı içinde olmasının önemli olduğunu anlatarak, "Alan Başkanlığı" vurgusunda bulundu.

Erzurum'un sahip olduğu coğrafi güzellikler, tarihi ve kültürel miraslarla önemli zenginlikleri uhdesinde barındırdığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Bu zenginliklerin hem geleceğe taşınması hem de ilin ekonomik, sosyal ve kültür yaşamına fayda getirmesi noktasında bir takım girişimlerimiz var. Bunlardan biri de Dumlu Baba Suyu ve Dumlu Dağları'nda bulunan yaylaların daha ulaşılabilir hale getirilmesi için bir proje hazırladık.Tabyalarla alakalı çalışmalarımızda da önemli adımlar attık. Kurumlarımızın ortaya koyduğu duruş ve sahiplenme bizi umutlandırdı. Burada devamlılığın sağlanması için Çanakkale'deki benzer şekilde bir "Alan Başkanlığı" birimi kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Böylece tabyalar kurumsal bir yapı içinde daha kontrollü ve izlenebilir hale gelir." şeklinde konuştu.

"Erzurum'da tarım çalıştayı yapılacak"

Mecidiye ve Ahali Tabyaları için de iki ayrı müze düşüncesinin olduğunu anlatan Vali Çiftçi, "Mecidiye Tabyası'nın bir harp müzesi ya da benzeri yapıya bürünmesi çok önemli. Aynı şekilde Ahali Tabyası'nın da askeri müze olması ilimize değer katar. Erzurum'da tarım çalıştayı yapılması noktasında ciddi girişimler yaptık. Bu konu çok önemli. Ayrıca üniversite ve kamu kurumlarımızın işbirliğinin daha güçlü hale gelmesi konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlgili her bir fakülte ile kurumlarımızın bağlarını güçlendirmiş olacağız" dedi. - ERZURUM