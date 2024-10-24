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Erzurum'da Tarihi Tabyada Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

Erzurum'da Tarihi Tabyada Temizlik Çalışmaları Tamamlandı
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Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi kapsamında, Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan temizlik ve bakım çalışmaları, Toparlak Tabyası'nda başarıyla tamamlandı.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Vali Mustafa Çiftçi tarafından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna verilen Toparlak Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando, Asayiş ve Destek Birlikleri ile Jandarma Arama Kurtarma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin çalışmalarıyla tarihi tabyada başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sonuçlandırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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