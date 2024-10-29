Erzurum'da Sürat Pateni Sporcuları Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Erzurum'da sürat pateni sporcuları buzda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Buz Pateni Federasyonu Altyapı antrenörleri Betül Dengiz ve Önder Arslan nezaretinde Nenehatun, Ejder ve Sevgi spor kulübü Short Track (Sürat Pateni) sporcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümünü çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutladılar.

Palandöken Buz Pateni Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. - ERZURUM