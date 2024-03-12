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Erzurum'da Şubat Ayında 11 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verildi. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 23 kişi yaralandı.

Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında 11 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Şubat ayı içinde 15 yaralamalı-ölümlü kazada, 3 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken 23 kişi yaralandı. 2024 yılı ilk 2 ayında ise 26 yaralamalı-ölümlü kazada, 7 3 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplam 72 kişi yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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