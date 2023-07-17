Erzurum'da STK'ların THY tepkisi

Erzurum'a düzenlenen uçak seferlerinin azlığı, ortaya çıkan olumsuzlukları ve sorunların dile getirilmesi için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, tepkilerini dile getirdi.

STK'lar yaptıkları ortak açıklamada " Erzurum'a ve Erzurumluya "değersiz" ve "ikinci sınıf vatandaş" duygusu yaşatan THY'nin bu orantısız uygulamaları, Cumhuriyeti kuran şehir ve 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti olan Erzurum'u cezalandırmak değil de nedir? Kimse Erzurum'un geleceğiyle oynayamaz, biz şehrin STK'leri buna müsaade etmeyiz. THY'nin bir an evvel Erzurum'un nüfusuna ve yukarıda bahsettiğimiz sosyo-kültürel yapısına uygun olarak sefer sayılarını artırmasını ve uçuş fiyatlarının makul seviyelere getirmesini bekliyoruz" dediler.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, MÜSİAD Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Necip Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Erzurum Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selma Sağsöz, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu ve Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sevim Çebi'nin katıldığı toplantıda Erzurum'un nüfusuna ve sosyo-kültürel yapısına göre uçak sefer sayılarının azlığına dikkat çekildi.

"Erzurum önemli bir konumda"

STK'lar adına konuşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde "Yol medeniyettir." şiarıyla Türkiye'de büyük bir ulaşım seferberliği başlatıldığı hatırlatılarak, " Yeni tren yolları, yüksek hızlı tren yolları, köprüler, viyadükler, tüneller, bölünmüş yollar, otobanlar, deniz altından tüp geçitler ve hemen her şehre hava limanları Bugün itibariyle 57 havalimanından halkımızın her katmanından insan uçağı kullanmaktadır. Bu, ülkemiz için büyük bir kalkınma örneğidir. Geldiğimiz noktada; İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi hava limanı, gurur duyuyoruz. 1966'dan beri sivil uçuşlara açık Erzurum havaalanı 2005'te yapılan yeni terminal binasıyla havalimanı kategorisine geçti ve askeri tesisten çıkarılmış ve tamamen sivilleşmiş oldu" denildi.

"Turizm olumsuz şekilde etkileniyor"

Yapılan açıklamada bölgenin eğitim, sağlık ve ticaret merkezi, kış ve yaz turizm şehri, spor turizm şehri, tarihi yolların kavşak şehri, Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinin nüfusu en kalabalık şehri olan Erzurum'da uçak sefer sayılarının son beş yılda gerekçesiz şekilde düşürülmesinin Erzurum'u mağdur ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi "Şehrin ticaretine, turizmine, sosyal hayatına ve kalkınmasına büyük bir darbe vurmuş, yaşanan olumsuzluklar ve mağduriyetler şehirden göçü hızlandırmıştır. Birkaç sene öncesine kadar Erzurum'dan Antalya'ya, İzmir'e, Bursa'ya haftanın en az iki günü direkt sefer varken bugün bu seferler gerekçesiz kaldırılmıştır. Erzurum dışında 1.2 milyon Erzurumlu başta Bursa, İzmir, Antalya olmak üzere ülkemizin batı şehirlerinde yaşamaktadır. Direkt uçak seferlerinin olmaması ve aktarmalı uçuşların hem pahalı hem zahmetli hem gerektiğinden fazla zaman alması hemşehrilerimizin -isteseler de- şehirlerine geliş gidişlerinin önünü kesmiştir. Yaz turizmini, sılayı rahim ziyaretlerini engellemiştir. Bu durum, Erzurum'da yapılacak kongre turizmini olumsuz etkilediği gibi yıl boyu büyük şehirlerde gerçekleşen kongre ve toplantılara Erzurum'dan katılım sayısını düşürmüştür. Erzurum 1957'den beri üniversite şehri olup bugün toplamda 400 bin öğrencisi olan iki üniversiteye sahipken uçak sefer sayılarının azalması ve direkt uçuşların olmaması hem günümüzde Erzurum'da okuyan öğrencileri ve ailelerini mağdur etmiş hem 1957'den bu yana Erzurum'daki üniversitelerden mezun olup Erzurum'a gezi ve ziyaret programları, buluşma organizasyonları yapan her yaştan insanın Erzurum'a gelmelerine mani olmuştur. Erzurum garnizon şehridir. Sefer sayılarının az olması ve direkt uçuşların olmaması Erzurum'da görevli askeri personeli ve ailelerini mağdur etmiştir. Erzurum tarihi misyonuyla siyaset, ticaret, kültür, sağlık ve eğitim konularında bölgenin ağabeyi şehridir. Erzurum karayoluyla Türkiye'nin yönetim başkenti Ankara'ya ve ticaret merkezi İstanbul'a uzak şehirdir. Erzurum'dan karayoluyla yolculuk süresi İstanbul'a 18 saat, İzmir'e 24 saat sürmektedir. Uzak şehir olan Erzurum için uçağın ve uçuşların varlığı benzer Anadolu şehirlerinden daha önemlidir."

"Konunun takipçisi olacağız"

Yeterli sayıda uçuş olmadığı için, başta İzmir, Antalya ve Bursa'ya direkt uçuşlar olmaması durumunda Erzurum'da ne kongre turizmi yapılabileceğini ne yüksek irtifa kamp merkezine beklenen sayıda spor kulüpleri ve sporcu geleceğini ne de kış turizminde beklenen turist sayısına ulaşılacağı belirtilen açıklamada "5 yıl önce Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi "1 milyon turist" hedefi koymuştu Erzurum'a. 1 milyon turist hangi uçakla gelecek şehre? Erzurum'a gelen misafirlerimiz aynı gün veya ertesi gün değil bir iki gün sonra ancak dönebilmişlerdir İstanbul'a. Bu durum Erzurum'un çekim gücünü yitirmesi demektir. Ayrıca Erzurum kamuoyu ve STK'leri olarak, Erzurum'un nüfusu dikkate alınmadan düşürülen uçuş sayılarının gerekçesini merak etmekteyiz. Erzurum'da uçaklar dolu ve fiyatlar fahiş. Uçaklarda yer yok. Şehre gelen, geri gidemiyorken bu şehre bir daha gelir mi? Türkiye'nin en eski havalimanlarından birine sahip Erzurum'da günümüzde insanlarımız Erzincan'dan, Trabzon'dan, Rize'den uçağa biner olmuştur. Bu şehrimizi rencide etmektedir. Erzurumlu STK'ler olarak Ankara'da konuyu Ulaştırma Bakanımızla ve THY Yönetim Kurulu Başkanıyla görüşeceğiz. Konunun peşini bırakmayacağız" denildi. - ERZURUM