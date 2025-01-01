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Erzurum'da Soğuk Havalar Etkili Olmaya Devam Ediyor

Erzurum'da Soğuk Havalar Etkili Olmaya Devam Ediyor
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2025 yılının ilk gününde Erzurum'da eksi 21,7 derece ile ülke genelinde en düşük hava sıcaklığı kaydedilirken, yoğun sis ve dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Erzurum yılın ilk ayında buz kesti. Ülke genelinde en düşük hava sıcaklığı eksi 21,7 derece ile Tekman ilçesinde ölçüldü.

2025 yılının ilk gününde Erzurum'da yoğun sis ve dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ağaçların kırağı tuttuğu kentte yılın ilk gününde yaşanan soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiğini açıkladı.

Yapılan uyarıda, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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