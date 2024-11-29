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Erzurum'da Soğuk Havalar Etkili Olmaya Devam Ediyor

Erzurum'da Soğuk Havalar Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları -18 dereceye kadar düştü. Yoğun soğuk ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde kar yağışı beklemediğini açıkladı.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara gösterdi.

Erzurum'da sabah saatlerinde termometreler -18 dereceye kadar düştü. Erzurum Ovası sise büründü, ağaçlar kırağı ile kapandı. Yoğun ve etkili kar yağışı sonrası düşen sıcaklıklar yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar donan camlarını açmak ve araçlarını hareket ettirmek için epey gayret çaba gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini ifade ettiler. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmininde Erzurum ve ilçeleri için kar yağışı görünmüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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