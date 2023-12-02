Erzurum'da soğuk hava sürücülere zor anlar yaşatıyor

Erzurum'da özellikle geceleri soğuk olan havalar sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir grup tiyatrocu bu duruma esprili video ile dikkat çekmek istedi.

Erzurum'da özellikle geceleri soğuk olan havalar sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir grup tiyatrocu bu duruma esprili video ile dikkat çekmek istedi.

Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksi rakamlara düşmesi en çokta trafiği ve sürücüleri zor duruma düşürüyor. Geceleri camları buzla kaplanan araçları sabah sürüşüme hazırlamak ise artık Erzurum'da sıradan birer iş olarak görülüyor. Bir grup tiyatrocu bu duruma dikkat çekmek ve Erzurum'un soğuğunu anlatmak için video çekti. Sosyal medyada oldukça ilgi gören videoda aracının ön camını temizleyen bir vatandaşın araç içinde unuttuğu ve donmuş halde bulduğu arkadaşı anlatılıyor. - ERZURUM