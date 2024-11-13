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Erzurum'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum'da Soğuk Hava Etkili Oluyor
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Erzurum, sabah saatlerinde sis ve kırağı ile kaplandı. Sürücüler, buzla kaplı camları temizlemekte zorluk yaşarken, meteoroloji uzmanları soğuk havanın devam edeceğini ve hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmediğini duyurdu.

Erzurum'da zaman zaman etkili olan kar yağışlı hava, sabah saatlerinde sis ve kırağı olarak etkisini gösterdi.

Erzurum güne sisli ve kırağılı bir hava ile başladı. Sürücüler sabah saatlerinde buzla kaplı araç camlarını temizlemekte zorlanırken, sisli havada trafikte aksamalar oldu. Termometrelerin -5 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, yüksek kesimlerde de soğuk ve kar hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Şehir merkezinde açık alanda çalışan işçiler ise ısınmak için ateş yakmak zorunda kaldı. Erzurum kent merkezinde bazı süs havuzlarındaki suyun döndüğü görülürken, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli de kırağıdan nasibini aldı.

Meteoroloji uzmanları bölge için hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmediğini ancak soğukların etkili olmaya devam edeceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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