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Erzurum'da SGK Aktif Sigortalı Sayısı 169 Bin 931'e Ulaştı

Erzurum'da SGK Aktif Sigortalı Sayısı 169 Bin 931'e Ulaştı
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SGK'nın 2024 verilerine göre Erzurum'da 4A, 4B ve 4C gruplarında toplam 169 bin 931 aktif sigortalı bulunuyor. Tarım sigortası kapsamında 3 bin 914 kişi yer alırken, toplamda 789 muhtar ve 12 bin 625 stajyer-kursiyer de sigortalı olarak kaydedildi.

SGK'nın 2024 son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 169 bin 931 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 107 bin 495 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 18 bin 645 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 43 bin 791 kişi var. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 3 bin 914 kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 789 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 12 bin 625 bulunuyor. Erzurum'da SGK kapsamında toplam 10 bin 809 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 790 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 19 olarak açıklandı. Toplam aylık ve gelir alanların sayısı ise 94 bin 309 olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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