Erzurum'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Erzurum'da seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeki araç alev aldı

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken araçta maddi hasan oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Valiliği önünde meydana gelen yangında N.K. idaresindeki 25 ACG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Yerel
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