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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sağlıkçılar 32 haftadır sessiz yürüyüş yapıyor

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Erzurum'da 32 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından düzenlenen sessiz yürüyüş artan destekle devam etti.

Erzurum'da 32 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından düzenlenen sessiz yürüyüş artan destekle devam etti.

Lala Mustafa Paşa Cami önünde buluşan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, Gazze'yi unutmamak, vicdanları diri tutmak, zulme karşı olduklarını göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşünün 32. haftasında yeniden bir araya geldiklerini ifade eden sağlıkçılar, " 32 haftadır her Cumartesi bu vicdan nöbetimizi gerçekleştiriyoruz ve sizleri de soykırım yaşanırken sessiz kalmamak adına yürüyüşlerimize davet ediyoruz. Gazze'de katliamın 267. günü. Sizleri birkaç ay öncesine götürmek istiyoruz. Ekim ayında hastanenin bombalandığı haberini almıştık ve hepimiz bütün öfkemizi kusmuştuk, zulmü duyurmak için paylaşım yapmayanımız neredeyse yoktu. Aradan geçen 8 ayda defalarca hastaneleri bombaladılar. Saldırılar hala devam ediyor. Elbette o günkü şiddetiyle öfkemiz devam etmeyecek. Ama öfkemiz ömür boyu içimize işleyen bir sonuç doğuracak. Durmayacağız." dediler.

"Açlıktan ölen insanlar var"

Dua edeceklerini, duyurmaya devam edeceklerini haykıran yürüyüşçüler, "Boykot edeceğiz, boykot edeceğiz, ömür boyu boykot edeceğiz, direneceğiz, öğreneceğiz ve öğreteceğiz, infak edeceğiz, hatırlatacağız ama asla unutmayacağız inşallah. Yaşananlar film sahnesinden bir kesit değil. Geçtiğimiz haftalarda Nuseyrat kampına saldırı düzenlendi, çok sayıda şehit ve yaralı var. Açlıktan ölen sayısı her geçen gün artıyor. Yine dün 5 yaşındaki bir çocuğun açlıktan 8 kiloya düşmüş halini gördük. Bayram günü bir kız çocuğunun babasının cesediyle bayramlaşmasını izledik. Köpeklerden destek alan ama köpek kadar vicdanı olmayan ordunun üyesi olan bir köpeğin yaşlı bir kadını masumca uyuduğu yatağından kan revan içinde kolundan çeke çeke evinden çıkardığını gördük. Yaptığı katliamdan en ufak bir ders almayan terör devleti, kana susamışçasına Refah'ta, yeryüzünde en fazla insan yoğunluğu olan o küçücük alanda kara operasyonuna devam etmekte, insanları yakarak öldürüyor." diye konuştular.

"İsrail zulmünü lanetliyoruz"

Hayal bile edilmeyecek olaylar, kabuslardab bile kötü sahneler tüm dünyanın şahitliğinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi, " Gazze'nin sağlık ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler burada alçak İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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