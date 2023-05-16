Erzurum'da semaverli günler başladı

Erzurum'daki çay tutkusu ve alışkanlığı bahar ayları ile birlikte semavarların da ortaya çıkmasına sebep oldu.

Erzurum'daki çay tutkusu ve alışkanlığı bahar ayları ile birlikte semavarların da ortaya çıkmasına sebep oldu.

Uzun kış ayları ve yağışlı bahar günlerinin ardından yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlayan sıcaklar, Erzurumlu vatandaşların çay tiryakiliği noktasındaki geleneksel alışkanlıği üzerinde de etkili oluyor. Erzurum'da hemen hemen her evde bulunan ve özellikle pikniklerde kullanılan semaverler raflardan ya da dolaplardan çıkarılmaya başlandı. Evinin önünde ya da arkasında bahçesi olan Erzurumlular çok sevdikleri çaya artık semaverle kavuşuyor. Erzurum'la anılan 'kıtlama çay kültürü' aynı zamanda semavar çayı ile birlikte daha anlamlı hale geliyor. - ERZURUM