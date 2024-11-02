Erzurum'da Şeker Pancarı Hasadı Başladı
Aşkale ilçesinde çiftçiler, bahar aylarında ekimini yaptıkları şeker pancarının sezon sonu hasadını toplamaya başladı. Yağışlı yaz mevsimi, çiftçilerin yüzünü güldüren bir hasat sezonu getirdi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar sezonun son hasılatını toplamaya başladı.
Bahar aylarında ekimi yapılan ve yılın 11. ayında hasadı başlayan şeker pancarı çiftçiler tarafından topraktan çıkarılıyor.
7 ay gibi uzun bir bekleyişin ardından bu ay içerisinde hasat edilen şeker pancarı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Yaz aylarının yağışlı geçmesinden dolayı, hasılatında güzel olması memnuniyeti de beraberinde getirdi. - ERZURUM