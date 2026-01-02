Erzurum'da Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Erzurum'da Cuma namazı sonrası şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memurları ile Gazze direnişinin sembollerinden biri olan Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı. Lala Mustafa Paşa Cami'nde Cuma namazı sonrası çıkan cemaat çağrı üzerine toplandı. Burada yapılan konuşmada şehitlik makamının güzelliği anlatıldı, Gazze davasına destek çağrısı yapıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası cemaat hep birlikte dua etti. - ERZURUM