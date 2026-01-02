Haberler

Erzurum'da Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Erzurum'da Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Cuma namazı sonrası, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polis memurları ve Gazze direnişinin sembollerinden Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı. Lala Mustafa Paşa Cami'nde toplanan cemaat, şehitlik makamının güzelliğini vurguladı ve Gazze davasına destek çağrısında bulundu.

Erzurum'da Cuma namazı sonrası şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memurları ile Gazze direnişinin sembollerinden biri olan Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı. Lala Mustafa Paşa Cami'nde Cuma namazı sonrası çıkan cemaat çağrı üzerine toplandı. Burada yapılan konuşmada şehitlik makamının güzelliği anlatıldı, Gazze davasına destek çağrısı yapıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası cemaat hep birlikte dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi