Erzurum Valisi, Şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Ailesini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Tokyürek ile bir araya gelen Vali Çiftçi, aileye başsağlığı dileklerini ileterek tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Ziyarette; Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut hazır bulundu. - ERZURUM