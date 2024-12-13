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Erzurum Valisi, Şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Ailesini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi, Şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Ailesini Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında Metina Dağı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in baba evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi. Ziyarette Palandöken Kaymakamı ve diğer yetkililer de yer aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Tokyürek ile bir araya gelen Vali Çiftçi, aileye başsağlığı dileklerini ileterek tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Ziyarette; Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut hazır bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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