Erzurum'da Şaşırtıcı Kar Sürprizi: Kent Merkezine İnen İki Tilk
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı. Sokaktaki iki tilkiyi gören vatandaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kent merkezine kadar inen iki tilki vatandaşları şaşırttı.
Palandöken ilçesi kayakyolu semtinde yaşayan Haluk Ertek, sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı. Telefonu ile kar görüntüsü çekerken sokaktaki iki tilkiyi gören Ertek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvan sever vatandaş Ertek, tilkilere yiyecek verdi. - ERZURUM