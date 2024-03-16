Erzurum'da Şaşırtıcı Kar Sürprizi: Kent Merkezine İnen İki Tilk

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kent merkezine kadar inen iki tilki vatandaşları şaşırttı.

Palandöken ilçesi kayakyolu semtinde yaşayan Haluk Ertek, sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştı. Telefonu ile kar görüntüsü çekerken sokaktaki iki tilkiyi gören Ertek büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hayvan sever vatandaş Ertek, tilkilere yiyecek verdi. - ERZURUM