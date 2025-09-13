Haberler

Erzurum'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yıldızkent İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte, 4. sınıf öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi. Öğrencilere beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilgi aktarıldı. Ayrıca, ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri de yapıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Yıldızkent İlkokulunda coşkulu bir şenlik düzenlendi.

Şenliğin ana hedef kitlesini oluşturan 4. sınıf öğrencilerine, sağlıklı yaşamla ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Çocuklara sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, hijyen kuralları ile zararlı alışkanlıklardan korunma konularında bilgi aktarıldı. Ayrıca tüm okul öğrencileri uygulamalı etkinliklere dahil edilerek sağlık bilincinin geniş kitlelere yayılması amaçlandı.

Etkinlikte Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, 112 personeli ve AFAD gönüllüleri öğrencilere ilk yardım ve afet bilinci konusunda uygulamalı eğitimler sundu. Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de düzenlediği çeşitli sportif faaliyetlerle şenliğe renk kattı.

Programın sonunda 4. sınıf öğrencilerine "Sağlık Elçisi Sertifikaları" verildi. Böylece çocukların hem kendi yaşamlarında sağlık bilincini geliştirmeleri hem de çevrelerine örnek olmaları hedeflendi.

Yetkililer, şenliğin farklı okullarda da sürdürüleceğini belirterek, "Sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir geleceğin teminatıdır" mesajını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
