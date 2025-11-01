Haberler

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin 103 Haftalık Protesto

Erzurum'da 103 haftadır süren sessiz yürüyüşlerde, sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, zulme dikkat çekiyorlar. Yürüyüşte yapılan konuşmada, Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası toplumun tutumu eleştirildi.

Hekim ve sağlık çalışanlarının Erzurum'da 103 haftadır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşleri devam ediyor.

Yakutiye Kent Merkezi'nde bulunan Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları; Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına bir konuşma yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, kendilerini insan hakları savunucuları olarak lanse eden Batılı devletler ile ABD'nin siyonist İsrail'i her zaman silah ve teçhizat bakımından destekleyerek kendilerinin doğudaki ileri karakolu olarak beslediklerini ve işledikleri savaş suçlarına gözlerini yumduklarını belirterek, "Zaman zaman yapılan göstermelik barış antlaşmalarının bizzat İsrail rejimince yok sayılarak bozulmakta ve zulum devam etmektedir. İsrail tarihteki Yahudiler hakkında 'Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan Allah'tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmaları bozarlar' ayetini tasdik ederek defalarca bozdular ve aşağılık yüzlerini gösterdiler" dedi.

"Gazze'deki zulüm devam ediyor"

Erzurum'da 103. Haftadır kesintisiz yürüyüşlerini yaptıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Mazlumların her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Şimdi var gücümüzle yardımları artırmamızın zamanıdır. Gazze'nin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki soykırımın durmadığını, devam ettiğini görüyoruz. Şu anlaşılmıştır ki siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
