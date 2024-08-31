Erzurum'da sağanak yağış heyelana neden oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu.

Yaşanan heyelan nedeniyle Oltu - Artvin karayolu ulaşıma kapanırken Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağmur sonrası Olur Taşlıköy Mahallesi ile Oltu Ayvalı Mahallesi arasında Ayvalı baraj gövdesine yakın bölgede dağdan kopan kayalar yolu tamamen kapattı. Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ederken sürücüler yoldan geri dönmek zorunda kaldı. - ERZURUM