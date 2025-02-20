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Erzurum'da Ramazan Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da Ramazan Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurt müdürlükleri, TOHM ve SEM için Ramazan tedbirleri kapsamında bir toplantı düzenledi. İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda iftar, sahur ve etkinlik programları ele alındı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yurt Müdürlükleri, TOHM ve SEM için Ramazan tedbirleri adı altında toplantı yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hattat Hasan Çelebi Kız Yurt Müdürlüğü konferans salonunda Ramazan tedbirleri adı altında toplantı yapıldı.

Toplantıda GSB Öğrenci yurtları ile TOHM ve SEM'de Ramazan ayında yapılacak olan iftar, sahur ve etkinlik programları ele alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında yapılan toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ile ilçe, şube, yurt müdürleri ile Yurt lokanta ve kantin işletmecileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı soru cevap ve öneri şeklinde geçti. İl Müdürü Levent Çakmur, "Güçlü ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Bu Ramazan ayını da başarı ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bugün de Ramazan ayı öncesinde bir istişare yapalım istedik. İnşallah öğrencilerimizle birlikte en güzel Ramazan ayını geçireceğiz" dedi.

"Komşum projesine büyük önem veriyoruz"

İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Komşum' Projesine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Yurt Müdürlerimiz, işletmecilerimiz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürümüz İbrahim Hakkı Akpınar el ele vererek ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede sıcak yemek ulaştıracaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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