Erzurum'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek - Haberler

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu'nun 10'uncusunu 22 Mayıs Pazar günü düzenliyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Erzurum 'da da bisikletlileri bekliyor.

Yeşilay Erzurum Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 10: 00'da Erzurum Recep Tayip Erdoğan Fuar Merkezi toplanma alanında başlayacak.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları ifade etti:

"Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel