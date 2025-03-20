Erzurum'da Özel Bireyler İçin Anlamlı İftar Programı

Erzurum'da, Özel Güzide Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'nde hizmet alan bireyler için anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz, kurum personeli ve özel bireyler katıldı.

İftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, özel bireylerin hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Aykut, "Özel gereksinimli bireylerimiz için yapılan her çalışma, onların topluma daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamak adına büyük bir adımdır. Devletimizin sunduğu sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla, özel bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.

Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz da konuşmasında, merkezin sunduğu hizmetler hakkında bilgi vererek, "Burada yaşayan bireylerimizin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, onların sosyalleşmelerine, eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu tür etkinlikler, onların moral ve motivasyonunu artırarak toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlıyor" dedi.

İftar programının sonunda, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla özel bireyler, kurum personeli ve katılımcılar hep birlikte pasta kesti. Katılımcılar, özel bireylerle yakından ilgilenerek onların mutluluklarına ortak oldu. Program, sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlanırken, katılımcılar böylesine anlamlı etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM