Erzurum'da okullara kar tatili

Erzurum'da yarı yıl tatilinin ardından yarın başlayacak olan eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak. - ERZURUM