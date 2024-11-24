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Erzurum'da Öğretmenler Günü Kutlaması ve Aday Öğretmenlerin Yemin Töreni

Erzurum'da Öğretmenler Günü Kutlaması ve Aday Öğretmenlerin Yemin Töreni
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı. Programda yemin töreni ile birlikte emekli öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgesi' verildi, duygusal anlar yaşandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı. Programda aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Programda okunan şiirler, emekli öğretmenin duygu dolu mektubu ve emekliye ayrılan öğretmen Muhsin Okumuşoğlu'nun konuşması salondaki herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Ayrıca emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edilirken, aday öğretmenlerimizin yemin töreni gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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