Erzurum'da Öğretmenler günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü, Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan program, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenler Günü Programı"na; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Görevi başında şehit edilen öğretmenlerin slayt eşliğinde hayatlarının anlatıldığı sunumun ardından göreve yeni başlayan ve emekli olan öğretmenler adına birer konuşma yapıldı.

Programda, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dünya üzerinde insanlığın gelişimine katkı sağlamış mesleklerin başında öğretmenlik mesleğinin geldiğini söyledi.

Vali Çiftçi, konuşmasına şöyle başladı:

"Öğrenme ihtiyacıyla okula adım attığımız günden itibaren ailemiz kadar üzerimizde emeği bulunan, belleğimizde silinmez hatıralarla yer edinen, öğrenmeye muhtaç gönülleri tecrübesiyle donatarak yarınlara hazırlayan bir mesleğin temsilcisi olan öğretmenlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Dünya üzerinde insanlığın gelişimine katkı sağlamış pek çok meslek vardır. Bu doğrultuda öğretmenlik mesleğini diğer tüm mesleklerden ayrı düşünmek gerekir. Yaratılmışların en şereflisi, insan; en yenilmez kuvvet, bilgi; en vazgeçilmez hizmet, eğitim olarak baktığımızda öğretmenliğin değerini bir nebze daha idrak etmiş oluyoruz. 'Madde karanlığı, akıl nüru ile; cehalet karanlığı, ilim nüru ile; nefis karanlığı marifet nüru ile; gönül karanlığı da aşk nüru ile aydınlanır.' diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Bizler tarihiyle, değerleri ve vicdanıyla büyük bir milletin varisleri olarak, küçük yaşlardan itibaren öğretmenlerimize emanet edilen; milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızı eğitim ile öğretmenlerimiz ile aydınlatıyoruz."

"Asli görev; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizdedir."

Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin aydınlık yarınlara doğru yol almasını sağlayacak anahtar; sizin elinizdedir, diyerek konuşmalarını sürdüren Vali Çiftçi, şunları ekledi: "Ben eminim ki; her biriniz, bu topraklara olan vicdan borcumuzu memleket aşkıyla yoğurarak samimiyet ve özveriyle çalışmak suretiyle, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, milli ve manevi değerlerini benimseyip özümsemiş bireyler yetiştirmek için onurlu bir sorumluluğa sahip olduğunuzun bilincinde ve heyecanı içindesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan daima iftihar eden gençler yetiştirmek için, kültürümüzün bekası için, umudumuz: Türk gençliğinde, asli görev ise; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizdedir."

Vali Çiftçi konuşmasını sonlandırırken "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik ünvanının verildiği bu önemli günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi, bayrağın dalgalandığı her yerde bizi bekleyen yürekler var diyerek şehit düşen tüm öğretmenlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, dar-ül bekaya uğurladıklarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Programda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün önemine dair birer konuşma yaptı. Programın sonunda Vali Çiftçi, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti. Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılına Işık Tutan Öğretmenler" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Program aday öğretmenlerin yemin töreniyle son buldu. - ERZURUM